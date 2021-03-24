ВТБ Факторинг и журнал «Финансовый директор» представили первый в России чат-бот по факторингу

ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) совместно с редакцией журнала «Финансовый директор» реализовал информационный онлайн-проект для компаний малого и среднего бизнеса. Партнеры представили первого в России виртуального помощника по факторингу, в котором заложено три сценария для подбора оптимального способа пополнения оборотного капитала.

Новый проект представляет собой интернет-сайт с описанием наиболее популярных и востребованных факторинговых решений для компаний малого и среднего бизнеса. Ключевой элемент ресурса - виртуальный консультант (чат-бот), который с помощью наводящих вопросов выявляет ключевую финансовую потребность посетителя сайта, выясняет его основные предпочтения и требования, и в результате предлагает соответствующее факторинговое решение.

«Цифровизация бизнеса – это не только переход на электронные договоры или запуск мобильных приложений, но и разработка удобных консультационных форматов, которые облегчают путь пользователя в незнакомой для него среде. Для компаний группы ВТБ такой подход стал стратегически важным. Мы часто слышим от потенциальных клиентов, что факторинг – сложный финансовый продукт, что становится барьером для начала его использования. Вместе с командой журнала «Финансовый директор» мы нашли способ снять этот барьер и стимулировать клиентов сделать первый комфортный шаг к освоению факторинга. Интерактивный формат онлайн-консультации с элементами геймификации помогает клиенту определиться с потребностями и чётко сформулировать их, а также настраивает на продолжение сотрудничества в цифровом формате», – говорит Антон Мусатов, генеральный директор группы компаний ВТБ Факторинг.

«Чат-бот, который мы разработали совместно с ВТБ Факторинг, поможет пользователю максимально быстро подобрать подходящую программу факторинга. Это особенно важно сейчас, когда финансовым директорам приходится оперативно принимать решения, а время становится самым ценным ресурсом топ-менеджера. Финансовые директора активно используют новые технологии и оптимизируют бизнес-процессы в компаниях при помощи чат-ботов. Теперь этот инструмент доступен и для решения одной из ключевых задач финансовых директоров – поиска финансирования», – говорит Дарья Ковальчук, главный редактор журнала «Финансовый директор».