В правительстве Алтайского края прокомментировали пикет многодетной матери

Елена Воронцова стоит в очереди на получение земельного участка. Фото: Анна СЕМИНА

В правительстве Алтайского края прокомментировали пикет жительницы Первомайского района, многодетной матери Елены Воронцовой. Она заявила, что ей не предоставили земельный участок для строительства дома, положенный по закону. У Елены есть четверо несовершеннолетних детей.

– Елена Воронцова получает все положенные законодательством виды социальной помощи. Дом, который был приобретен Еленой на средства федерального материнского капитала при рождении второго ребенка, непригоден для жилья. Краевым материнским капиталом, положенным при рождении третьего ребенка, семья еще не воспользовалась, – прокомментировали в правительстве региона.

На сегодняшний день Елена Воронцова стоит в очереди на получение земельного участка, и он будет предоставлен ей в порядке очередности, заявили в правительстве. По данным на январь 2021 года, ее номер в очереди на участок – 68-й.

Как заявили власти, проблема предоставления земельный участков в том, что они должны быть в собственности муниципалитета и обеспечены необходимыми инженерными коммуникациями. Именно поэтому их предоставляют жителям края не так быстро, как хотелось бы.