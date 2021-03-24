В Барнауле возобновили движение трамваев после обрыва контактной сети

На линию упало дерево. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле заблокировалось движение трамваев на пр. Ленина и пр. Космонавтов в обе стороны. Причина тому – упавшее на провода дерево, которое оборвало контактную сеть.

– На Космонавтов–Ленина в обе стороны стоит движение трамваев 1, 9, 10 маршрутов. Упало дерево и оборвало контактную сеть, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Позже сообщение дополнили информацией о том, что ремонтная бригада восстановила движение трамваем.

Напомним, в начале марта в Бийске после сильного снегопада остановили движение трамваев, так как не были вовремя расчищены трамвайные пути. Позже по этой причине прокуратура внесла представление руководителю МУП «Бийскгортранс».Также против начальника службы пути муниципального предприятия возбудили административное дело по статье "Нарушение муниципальных нормативных правовых актов в области благоустройства территорий муниципальных образований".