На Алтае замдиректора осудили за мошенничество в крупном размере

Суд признал мужчину виновным. Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместителя директора акционерного общества в Топчихинском районе признали виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщает краевой Следком.

Следствие и суд установили, что заместитель генерального директора акционерного общества занимался формированием заявок, обеспечением производства товаром и подбором поставщиков для организации, без принятия юридически значимых решений о выборе данного общества в качестве основного поставщика товаров для нужд организации.

– Используя свое служебное положение, специалист в период с февраля 2016 по март 2019 года путем обмана получил под видом взятки незаконное денежное вознаграждение от поставщика товаров на общую сумму более 760 тыс. рублей, – отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия и судебного разбирательства заместитель директора частично признал свою вину. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он должен выплатить штраф 75 тыс. рублей.

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