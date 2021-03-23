Пьяный барнаулец обознался и ударил знакомого ножом

В суде Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель краевой столицы ударил ножом знакомого. Теперь барнаульца будут судить по статье о покушении на убийство.

Как рассказала «Комсомольской Правде – Барнаул» старший помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко, все произошло в ноябре 2020 года. Пострадавший пришел в гости к своему знакомому, чтобы отдать долг. В это время в квартире находились его супруга и брат с женой.

Знакомые пили пиво на кухне. В это время между хозяином дома и обвиняемым произошел конфликт. Зная о характере брата и склонности к агрессии, когда он пьян, его сестра убрала кухонный нож в микроволновку. Однако трагедии избежать не удалось. Когда потерпевший мыл руки в ванной перед уходом домой, на него со спины напал новый знакомый.

– Он нанес два удара в область живота, два в область грудной клетки и один в область левого предплечья. Все удары имели поражающее воздействие, от них образовались телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшему: сквозное ранение желудка и легкого, – отметили в прокуратуре.

Медикам удалось спасти молодого человека, долгое время он находился в больнице. Нападавший рассказал, что он перепутал парня с другим человеком, потому что был сильно пьян.

Известно, что мужчина неоднократно судим за совершение преступлений против личности, при этом дважды – в отношении своей гражданской супруги за угрозу убийством. Теперь жителю краевой столицы грозит до 11 лет лишения свободы.