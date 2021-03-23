Алтайский Следком проверит информацию о женщине, которая не может получить земельный участок

Проводят доследственную проверку
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае правоохранители проводят доследственную проверку по сообщению СМИ о нарушении прав многодетной семьи, сообщает краевой Следком.
В интернете появилась информация о том, что в Барнауле многодетная мать вышла на пикет из-за того, что ей не предоставили земельный участок для строительства дома, положенный по закону. Во время пикета женщине стало плохо, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Правоохранители проводят доследственную проверку.
– В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – резюмировали в ведомстве.
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