Виктор Томенко обсудил с энергетиками «Россети Сибирь» прохождение осенне-зимнего сезона в Алтайском крае

Рабочая встреча Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с директором филиала компании «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» Николаем Пантелеевым.

Участники встречи обсудили прохождение осенне-зимнего периода, который завершится 31 марта и характеризуется отсутствием крупных системных аварий, а также начало подготовки к новому отопительному сезону 2021-22 гг.

"Мы подготовились и хорошо прошли осенне-зимний период. Аварийность в сетях филиала снизилась по сравнению с прошлогодним периодом на 29,5%. Удалось снизить и длительность перерыва на одно технологическое нарушение (на 27%). Сейчас он составляет 1,17 часа", - отметил Николай Пантелеев.

Губернатор Томенко подтвердил, что этот показатель компании из года в год улучшается.

"В целом, если сравнивать 2020 и 2019 годы, не только осенне-зимний период, также произошло снижение, но динамика чуть меньше: количество технологических нарушений относительно 2019 года уменьшилось на 25 %. Средняя длительность перерыва электроснабжения потребителей тоже снизилась - на 2 %", - привел пример руководитель филиала.

Сейчас энергокомпания готовится к прохождению сезона паводков. В Алтайском крае установлены основные очаги, где чаще всего происходили подтопления энергообъектов за последние три года. Они расположены на территории Смоленского, Петропавловского, Солонешенского, Рубцовского и Чарышского районов. Таких объектов 192, ситуацию вокруг них ежедневно контролируют. Сформированы аварийно-восстановительные бригады, создан аварийный запас для устранения возможных технологических нарушений, подготовлена специальная высокопроходимая техника для устранения возможных последствий паводка на территории края. В случае угрозы длительных перерывов в энергоснабжении подготовлены 23 передвижные дизель-генераторные установки, 4 - стационарные. Учитывая опыт паводковой ситуации 2017-2018 годов, энергетики могут в случае острой необходимости в течение суток доставить до 50 дизель-генераторных установок из других филиалов «Россети Сибирь». Также дополнительно приобретена высокопроходимая спецтехника.

"К прохождению паводковой ситуации филиал компании "Россети Сибирь" готов. Более того, с января-февраля мы начали подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Только ремонтная программа филиала составит 535 миллионов рублей", - резюмировал директор филиала и поблагодарил главу региона за пристальное внимание к вопросам функционирования электросетевого комплекса края.