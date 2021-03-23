В Барнауле установят три новых светофора

Работы выполнят рамках нацпроекта
Фото: Олег УКЛАДОВ
В 2021 году в Барнауле установят три новых светофорных комплекса. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.
Места расположения новых светофоров выбрали вместе с ГИБДД с учетом концентрации ДТП в Барнауле за минувший год. Комплексы появятся на следующих участках краевой столицы:
пересечение проспекта Комсомольского с улицей Интернациональной,
пересечение улицы Георгия Исакова с улицей Островского,
пересечение улицы Георгиева с улицей Сухэ-Батора.
В мэрии напомнили, что в рамках нацпроекта также предусмотрена установка дорожных знаков, в том числе знаки «Пешеходный переход», выполненные на щитах со светоотражающей пленкой, пешеходных ограждений, нанесение горизонтальной дорожной разметки.
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