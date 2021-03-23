Пять человек пострадали в ДТП на Алтае

Авария в Республике Алтай Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В ночь на 23 марта в Республике Алтай произошла авария, в которой пострадали пять человек, сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло около 00:20 часов в селе Элекмонар Чемальского района, в районе дома № 90 на улице Советская. Водитель автомобиля ВАЗ-21043 не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. После этого он скрылся с места аварии.

В результате ДТП пострадали пять человек – жители села Чепош, в том числе 15-летняя девочка. Их доставили в районную больницу. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

– В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Кроме того, сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто находился за рулем автомобиля в момент ДТП, – сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае утром 23 марта произошло ДТП с участием автомобилей Honda CR-V и МАЗа. В аварии погиб один человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Алтайском крае

На месте аварии работают полицейские (подробнее)