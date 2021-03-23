Новым главврачом центральной городской больницы Бийска стал Сергей Ковязин

Бийская центральная городская больница. Фото: минздрав Алтайского края

Новым главным врачом Бийской центральной городской больницы назначили Сергея Ковязина. 23 марта его представил коллективу заместитель министра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко.

Ранее Сергей Ковязин возглавил горбольницу №2. Он занял эту должность осенью 2019 года — накануне пандемии. Там организовали основной ковидный госпиталь в Бийской зоне. Весной прошлого Ковязина по совместительству временно назначили руководителем Бийской центральной районной больницы, где создали еще один ковидный госпиталь.

В минздраве добавили, что во время рабочей поездки заместитель министра Владимир Лещенко также обсудит с коллективами медорганизаций предстоящие структурных изменений бийского здравоохранения.

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