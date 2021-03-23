Спасатели предупреждают о непогоде в Алтайском крае

При сильном ветре рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае во второй половине ночи и днем в среду, 24 марта, испортится погода. Ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы могут достигать 27-32 м/с, сообщает региональное управление МЧС.

Спасатели предупреждает, что при усилении ветра возможно отключение электроэнергии. К этому стоит подготовиться и предусмотреть автономное освещение (фонари, керосиновые лампы, свечи) или походную плитку.

При сильном ветре рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна, в том числе на балконе. Оказавшись на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, ведь возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания. Автомобиль следует оставить в гараже, а если его нет – держать машину вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

– Стоит еще раз напомнить: в сильную метель и ветер стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок. Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях непогоды риск попасть в ДТП очень велик, – резюмировали в МЧС.

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