Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 23 марта 2021 года составило 2604

Заболевших и выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 23 марта скончались 2604 человека с коронавирусом, в том числе 1735 случаев от COVID-19, 869 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли девять человек с коронаврусом. Все они скончались из-за COVID-19.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 46295, в том числе 3183 ребенка до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 460 случаев – завозные, в том числе 190– из-за рубежа; 27976 случай – по контакту с ранее заболевшими. Из 46295 заболевших: 12204 – у больных внебольничной пневмонией, 26419 – у заболевших ОРВИ, в 7672 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 41356 человек, из них за прошедшие сутки вылечились 125 пациентов

В регионе продолжается вакцинация. Сейчас прививаются 77 792 человека, в том числе 25 088 человек получили первую прививку, 52 704 человека привиты полностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 марта 2021 года составило 46295

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 марта 2021 года (подробнее)