Житель Белокурихи перевел деньги с телефона матери друга и проиграл все на ставках

Молодой человек признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

24-летний житель Белокурихи перевел себе чужие деньги, а потом проиграл всю сумму, сделав ставки на спорт. Через некоторое время он вернул средства и смог избежать наказания.

Как рассказала «Комсомольской Правде – Барнаул» старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова, парень остановился погостить в доме семьи друга в Барнауле. Чтобы не скучать, сначала он попросил сотовый телефон приятеля, а потом воспользовался смартфоном его матери. Парень перевел с ее счета 33 тыс. рублей. Кроме того, он взял еще две тысячи из кошелька хозяйки дома. Когда женщина заметила пропажу, то пошла в банк, а гость в этот момент быстро уехал.

Вскоре выяснилось, что парень перевел 35 тыс. рублей на счет букмекерской конторы и сделал ставки на спорт. В итоге он проиграл всю сумму. Потеря денег стала серьезным ударом для семьи барнаульцев. Часть средств были нужны для поступления в колледж, которое пришлось отложить.

Молодой человек признал свою вину в полном объеме и вернул деньги. Жительница Барнаула простила его в суде.

– За данное преступление молодой человек получил наказание по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ в виде штрафа 100 тыс. рублей. В связи с ходатайством потерпевшей о примирении, судом была понижена категория преступления и принято решение об освобождении его от наказания в связи с примирением сторон, – резюмировали в прокуратуре.

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