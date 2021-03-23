Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 марта 2021 года составило 46295

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 23 марта 2021 года выросло на 107 человек и составило 46295 случаев инфицирования, в том числе 3183 ребенка до 17 лет включительно.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 39, Рубцовск – 18, Бийск, Завьяловский районы – по 7 заболевших, Поспелихинский район – 6, Алейский район – 3, Славгород, Калманский, Кулундинский, Первомайский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейск, Заринск, Камень-на-Оби, Заринский, Краснощековский, Локтевский, Новичихинский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1298 человек. Кроме того, 403 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 125 человек. Всего вылечившихся – 41356.

В крае на коронавирус обследовали более 1,2 млн человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 165,31 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 2471 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 2583 за минувшие сутки.

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