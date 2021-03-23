Жителя Алтайского края осудили за развращение девочек

Суд признал сельчанина виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

44-летнего жителя Ключевского района признали виновным в совершении развратных действий в отношении маленьких девочек, пишет краевой Следком.

Следствие и суд установили, что с сентября по декабрь 2019 года мужчина находился в одном из сел Ключевского района, где и совершил преступления.

– С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей неоднократно совершал развратные действия в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет, – сообщили в ведомстве.

Суд признал сельчанина виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также мужчина должен выплатить штраф 15 тыс. рублей.

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