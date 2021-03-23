Из-за коммунальной аварии в Барнауле более 20 домов остались без воды и отопления

Ограничения также коснулись школ и детских садов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В ночь на 23 марта в Барнауле произошло аварийное повреждение теплосети на улице Попова,118, вода вышла на поверхность. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Из-за этой коммунальной аварии без воды и отопления остались 24 многоквартирных домах по адресам: улица Попова, 98, 98а, 100, 102, 106, 108, 114, 118, улица Антона Петрова, 235, 237, 239, 241, улица Энтузиастов, 28, 32, 34, 36, 38, 40, Солнечная Поляна, 35, 37,43, 45, 49, 55. Также ограничения коснулись двух школ: №117 и №120, четырех детских садов – №229, № 231 №223 и № 224 и школы-интерната.

На месте работают коммунальщики, используют 7 единиц спецтехники. Специалисты уже обнаружили место повреждения, будут проводить сварочные работы. Время устранения повреждения пока неизвестно.

Другая коммунальная авария произошла на водоводах диаметром 150 мм и 400 мм в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Чкалова. На время работ холодную воду отключили по следующим адресам: улица Чернышевского, 28, 13-41, переулок Трудовой, 5, улица Некрасова, 27-32, проспект Комсомольский, 68, 80, 80а, 80-е, улица Партизанская, 40, 42, 44, 30-43, улица Чкалова, 50.

Специалисты работают на месте и устраняют повреждения.

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