В Барнауле задержали директора стройфирмы по делу о хищении средств на ремонт Чуйского тракта

Средства были выделены на ремонт Чуйского тракта Фото: УПРДОР «Алтай»

В Барнауле по решению Центрального районного суда арестовали директора подрядной организации ООО «Энергострой». Его обвиняют в присвоении средств по делу о хищении 10 млн рублей, выделенных на модернизацию Чуйского тракта.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, в ходе предварительного следствия стало известно, что мужчина исполнял государственный контракт по устройству искусственного электроосвещения на Чуйском тракте. При этом для работ использовались некачественные материалы.

- В последующем на основании исполнительных документов с недостоверными сведениями о качестве выполненных работ обвиняемый необоснованно получил и похитил свыше 10 млн рублей, - отметили в управлении.

Мужчине предъявили обвинение по статье "Мошенничество". Сейчас специалисты выясняют, могут ли быть причастны к преступлению и другие лица.