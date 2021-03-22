Норовирус выявили у сотрудников столовой в барнаульской школе №128 Фото: Олег УКЛАДОВ

Работники столовой в барнаульской школе №128 оказались носителями норовируса, который стал причиной вспышки инфекции в организации. Ранее предполагалось, что дети массово отравились, однако информация не подтвердилась.

Как сообщила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ольга Егорова, инфекция у работников пищеблока подтвердилась по итогам лабораторных исследований. Также кишечную инфекцию нашли у детей.

- Факторы передачи разные, то есть, возможно, был занос ребятишками ротавирусной инфекции, она получила распространение среди самих ребятишек, при несоблюдении детьми каких-то элементарных мер личной гигиены. Норовирусная инфекция чаще бывает при бессимптомном носительстве, и у нас были положительные результаты у работников пищеблока, - подчеркнула Ольга Егорова.

Сейчас все ранее зараженные дети уже выздоровели. Новых случаев инфицирования в школе не выявлено.

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