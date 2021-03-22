В Новоалтайске пройдет юбилейный турнир по греко-римской борьбе

За призы турнира поборются молодые люди 2004-2005 годов рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

27-28 марта в Новоалтайске пройдет 50-й турнир по греко-римской борьбе среди юношей. Соревнования проводят в память о Герое Советского Союза Иване Ивановиче Григорьеве.

Юбилейный турнир будет проходить в спортивном комплексе «Алтайвагон» по адресу ул. XXII партсъезда, 15. Соревнования начнутся 27 марта в 10:00, а в 12:00 пройдет официальное открытие.

В торжественной церемонии примут участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутат Государственной Думы Александр Прокопьев и член Совета Федерации Александр Карелин. Также почетными гостями станут титулованные борцы, чемпионы и призеры Олимпиад и престижных чемпионатов Асланбек Хуштов, Алексей Мишин, Андрей Черепахин, Василий Теплоухов, Рустам Тотров.

За призы турнира поборются молодые люди 2004-2005 годов рождения с разных уголков нашей страны – Сибирского Федерального Округа, Якутии, Архангельской, Калининградской, Курганской, Челябинской областей.