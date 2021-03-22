Хроники весны: барнаулец неожиданно продемонстрировал свое мужское достоинство спутнице в пивбаре

Стоп-кадр.

Только на улице потеплело, как у барнаульцев взыграли гормоны. Март, он, знаете ли, месяц очень неустойчивый – в том числе и по температуре чувств. Хочется любить и быть любимым! И вот, весна – пора любви, взыграла в жилах одного из барнаульцев…

Произошло это в пивной на проспекте Ленина в Барнауле. К позднему часу там остались только двое посетителей - мужчина и женщина. И, видимо, разговор их стал настолько жарок, что он вдруг встал, снял штаны и показал свое мужское достоинство так сказать «в полной боевой готовности».

Чем кончилась история, неизвестно, но непристойный акт хулиганства попал на камеру наблюдения и телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

Это кстати, не первый случай, когда барнаульцы поддаются очарованию весны и совершают подобные дерзости. В июне в Барнауле парочка занялась любовью в общественном месте, нарушив социальную дистанцию, масочный режим и наплевав на все указы губернатора о самоизоляции.