В Барнауле обсудили достройку жилого комплекса «Парковый»

Его должны ввести в эксплуатацию осенью 2021 года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула прошло совещание по поводу завершения строительства жилого комплекса «Парковый». Как сообщили в городской администрации, его должны ввести в эксплуатацию осенью 2021 года.

Дом строится за счет проектного финансирования «Сбербанка», а деньги дольщиков лежат на эксроу-счетах в банке. Многоэтажку возводят поэтапно, в настоящий момент больше всего готова третья блок-секция (их всего пять).

Как подчеркнул гендиректор Барнаулкапстроя Сергей Шумов, со строительной компанией «Стропанорама» разорвали договор из-за срыва сроков работ. Нового подрядчика уже нашли, он достроит третью секцию.

Кстати, те, кто представлял интересы дольщиков, высказали опасения по поводу подземной парковки, предусмотренной по проекту. Инспектору строительного и жилищного надзора разъяснили проведение работ по засыпке части котлована будущей парковки. Все работы находятся на контроле.

- Впредь все вопросы по парковке решать только совместно с дольщиками, - отметил Вячеслав Франк.