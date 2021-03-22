В УФСИН прокомментировали слухи о кончине экс-замгубернатора Алтайского края

Юрий Денисов находится в колонии с 2016 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В УФСИн по Алтайскому краю опровергли информацию о том, что бывший заместитель губернатора региона Юрий Денисов якобы скончался в колонии. По данным «Политсибру», этот слух начал распространяться еще на прошлой неделе.

- Данная информация не соответствует действительности, – подчеркнули в пресс-службе управления.

Сейчас Юрий Денисов жив и продолжает отбывать наказание. Кто является автором фейка – неизвестно.

Напомним, Юрий Денисов находится в колонии с 2017 года. Его признали виновным в покушении на получение взятки и присудили лишение свободы на восемь лет и один месяц. Также его обязали к выплате штрафа размером 4,5 млн рублей. По данным следствия, он предлагал главам образовательных учреждений давать взятки за подписание документов о расходовании бюджетных средств. При этом посредником была супруга высокопоставленного чиновника.

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