Первых участников предварительного голосования зарегистрировали в Алтайском крае

Заседание оргкомитета по проведению предварительного голосования Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» принял решение о регистрации первых кандидатов на предварительное голосование.

На сегодняшний день ими стали два кандидата: действующий депутат Государственной Думы РФ Даниил Бессарабов (он примет участие в предварительном голосовании по Барнаульскому одномандатному избирательному округу №39) и руководитель Алтайского краевого Фонда «Поддержки и развития сельских территорий» Артем Жуков (зарегистрирован по федеральному избирательному округу на территории края). По словам последнего, для него этот этап в его политической карьере - реальная возможность получить рычаги к реализации важных проектов.

- Давно готовился к этому шагу, уверенности придало участие в проекте «Федеральный ПолитСтартап». Решил попробовать свои силы, поскольку, как руководитель фонда, имею много проектов, для реализации которых необходим статус не только общественника, но и политического деятеля, — подчеркнул Артем Жуков.

Отметим, регистрация на предварительное голосование завершается 29 апреля. Непосредственно голосование пройдет в онлайн формате с 24 по 30 мая. Жители края должны будут решить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму восьмого созыва, а также в Алтайское краевое Законодательное Собрание в Единый день голосования. Оно состоится 19 сентября 2021 года.