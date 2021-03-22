Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 22 марта 2021 года составило 1726

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 22 марта 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 22 марта 2021 года увеличилось еще на 12 за сутки и составило 1726 человек. Также специалисты зарегистрировали еще две смерти болеющих ковидом, но в этих случаях смерть наступила не из-за инфекции. Всего с начала пандемии скончались 2595 человек, в том числе 869 по иным причинам.

Как сообщает краевой оперштаб, за сутки подтверждено еще 109 случаев заболевания новой инфекцией, 65 – выздоровления. В ковидных госпиталях сейчас от коронавирусной инфекции лечатся 1330 человек, от пневмонии – 421. В тяжелом состоянии находятся 302 пациента, 93 из них подключены к искусственной вентиляции легких. Еще 489 пациентов с ковидом и пневмонией наблюдаются амбулаторно.

Накануне Алтайский край пополнил запас вакцины. Всего регион получил 85242 комплекта вакцины против ковида. Первую прививку получили пока 26664 человека, обе – 50749.

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