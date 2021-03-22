Алтайский край присоединится к природоохранной акции «Час Земли»

Фото: Минприроды АК

27 марта пройдет самая массовая на планете акция «Час Земли» в поддержку природы. Как сообщили в пресс-службе Минприроды Алтайского края, в этом году акция пройдет в онлайн-формате.

- В этот день люди по всему миру выключат свет на один час с 20:30 до 21:30 по местному времени, чтобы привлечь внимание жителей планеты к проблемам охраны окружающей среды, изменения климата, загрязнения природы и сбережения ресурсов Земли, - подчеркнули в министерстве.

Чтобы присоединиться к акции, нужно зайти на сайт 60.wwf.ru.

Кстати, каждый из нас может ежедневно помогать природе. Для этого достаточно выбрасывать мусор в строго отведенных местах; по возможности, разделять отходы по специальным контейнерам; беречь воду; отдавать предпочтение пешим прогулкам, а не поездкам на транспорте; отказать от токсичной бытовой химии и так далее.