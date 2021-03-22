Жители барнаульского поселка беспокоятся из-за стройки у озера

Скриншот страницы barnaul.insta в инстаграме

Жители поселка Южный в Барнауле заметили, что у местного озера стартовала неизвестная стройка. Люди сообщают, что на участок привезли песок и спилили деревья.

- Работает техника, навозили горы песка. До этого выпилили березы, поставили распределительные электростанции. Кто знает, для чего это все? Что там будет? – пишет один из неравнодушных жителей поселка на странице barnaul.insta в инстаграме.

В комментариях предполагают, что на искусственном водоеме планируют построить экологический парк. А как сообщает «Толк», возможно, речь может идти о строительстве базы отдыха. Так, в сети есть инвестиционный проект, по которому на участке у Варежки может появиться семейное кафе с небольшой гостиницей и баней. Также там запланированы трасса для тюбинга и мини-скалодром. Относятся ли работы к именно этому проекту – неизвестно.