На Алтае с 1 апреля вводят ограничения для большегрузов

Ежегодно с 1 по 30 апреля трассы закрывают на «просушку» Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае с 1 апреля начнут действовать весенние ограничения для транспорта весом больше шести тонн, который не имеет специального разрешения на проезд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Ежегодно с 1 по 30 апреля трассы закрывают на «просушку», так как из-за таяния снега и разлива рек грунт может просесть.

- Для того, чтобы уменьшить вред, наносимый дорожному полотну, и не допустить его разрушения, на время паводков вводятся ограничения на движение большегрузов. Для информирования водителей на дорогах Алтайского края в течение суток до введения ограничения будут установлены соответствующие дорожные знаки, - подчеркнули в министерстве.

Некоторые категории транспорта могут получить разрешение в КГКУ «Алтайавтодор». Таким образом, запрет не будет распространяться на большегрузы, которые перевозят международные грузы, пассажирские перевозки автобусами, перевозку продуктов и сырье, специализированную технику и так далее.