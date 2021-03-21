Прогноз погоды в Барнауле на 22 марта 2021 года: дождь и +5

Погоды в Барнауле на 22 марта 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские синоптики сообщили о погоде в Барнауле на 22 марта 2021 года.

По данным краевого гидрометцентра, ночью преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Температура -1...-3 градуса, ветер подует южный, 4-9 метров в секунду.

Днем температура повысится до +3...+5 градусов. В конце дня ожидаются небольшие осадки: дождь, мокрый снег. На дорогах будет сильная гололедица, ветер останется такого же направления и такой же силы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптик рассказала о рекордах минувшей зимы в Алтайском крае

Самую низкую температуру в регионе минувшей зимой зафиксировали 27 декабря на метеостанции Бийск-Зональная: -47,4 градуса. Кроме того, в Барнауле в этот же день было очень холодно: 41,7 градусов ниже нуля (подробнее)