Аварком: Mercedes на парковке в Барнауле столкнулся с 6 автомобилями

Скриншот видео с паблика аvarkom.altay в Инстаграме

Аварком "Алтай" сообщил новые подробности ДТП на парковке на ул. Ускова в Барнауле, которые отличаются от данных ГИБДД города. Напомним, аварию устроил водитель Mercedes.

По данным аварийного комиссариата, мужчина двигался по ул. Ускова от ул. Власихинская в сторону Балтийской. В районе дома №40 он не справился с управлением и допустил наезд на стоящие на парковке автомобили. Скорость при этом была явно завышена.

- Первый удар пришелся на автомобиль Nissan, который по инерции отбросило на рядом стоящий Hyundai Solaris. Mercedes развернула на 180 градусов и отбросило на автомобиль ГАЗ. Далее по инерции на автомобили Honda Torneo и ВАЗ-2110. После столкновения с шестью автомобилями (о шестом автомобиле, между тем, ничего не сказано, - прим. ред.) Mercedes остановился.

В аваркоме отметили, что водитель имел признаки опьянения. Три пассажира были госпитализированы.

Ранее в Госавтоинспекции города сообщили, что автомобилист врезался в четыре машины, а не в шесть: ВАЗ-2110, Hyundai Solaris, Nissan Pathfinder и Honda Accord. И что были госпитализированы двое человек, а не трое.