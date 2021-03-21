Суточный рацион барнаульцев "Котлета с пюрешкой" вырос в цене на 22%

Выбираются самые дешевые товары в минимальной фасовке Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты проекта "Котлета с пюрешкой" сравнили цены в городах на суточный рацион. Выяснилось, что с начала года они подорожали в среднем на восемь процентов. А в Барнауле зафиксирован самый высокий рост - 22 процента.

Набор продуктов для трехразового питания включает в себя: на завтрак - овсянку с яблоком и молоком, хлеб с сыром и маслом, пол-апельсина и кофе с молоком; на обед - борщ с хлебом, котлету из свинины с пюре, салат из свежих овощей и чай; на ужин: макароны с курицей, салат оливье, хлеб и также чай. Выбирают самые дешевые товары в минимальной фасовке, сообщает Российская газета.

Мониторинг показал, что лидер в абсолютных цифрах - Якутск, там "Пюрешка" обходится в 504 рубля. Дешевле всего рацион в Ульяновске: 280 рублей на день. В Барнауле стоимость - 329 рублей.

Отмечается, что почти во всех регионах, охваченных исследованием, набор базовых продуктов после Нового года подорожал. Немного снизились цены только в Пензе, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Сыктывкаре.

При этом ни в одном регионе продуктовый набор не превышает более 30 процентов от заработной платы. В Барнауле он составляет 25,9%.