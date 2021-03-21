Водитель Mercedes на парковке в Барнауле повредил четыре автомобиля

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, а также личность водителя Фото: Олег УКЛАДОВ

ДТП произошло на парковке на улице Ускова в Барнауле в 13 часов 21 марта. Водитель Mercedes Benz Е200 врезался в четыре автомобиля.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, парковка находится в районе дома № 41. Мужчина за рулем Mercedes допустил наезд на припаркованные ВАЗ-2110, Hyundai Solaris, Nissan Pathfinder и Honda Accord

В результате двух пассажиров (мужчин) Mercedes увезли в больницу для оказания медпомощи. По данным группы "Инцидент Барнаул", они были зажаты в автомобиле и их доставали из машины сотрудники МЧС. А ещё двоих пассажиров того же автомобиля - девушку и парня - увезли в полицию. Где был водитель, когда приехали сотрудники полиции - не известно.

- Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, а также личность водителя, находившегося за рулем Mercedes, - рассказали в ГИБДД.

В группе "Инцидент Барнаул" сообщается, что, предположительно, водитель был пьян. Хотя в комментариях одна из пользователей паблика написала (возможно, знакомая с водителем), что такого не могло быть "от слова совсем".