Число уезжающих из Алтайского края сократилось

В другие страны переехали 648 и 592 человек в 2020 и 2021 годах соответственно Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайкрайстат подвел итоги миграционных процессов в Алтайском крае за январь 2021 года, сравнив их с январем 2020 года.

- Общие итоги миграции включают передвижение населения как внутри края, так и за его пределы. Внешняя для края миграция характеризуется миграционными потоками с территориями России и другими государствами, - сообщает ведомство.

Согласно статистике, за январь 2020 года из края уехали 4 315 человек, а за январь 2021 года - 3 972. Таким образом, количество уезжающих сократилось. В другие регионы нашей страны переселились 3679 человек в 2020 году и 3436 в этом году. В другие страны переехали - 648 и 592 в 2020 и 2021 годах соответственно.

При этом сократилось и количество прибывших - 3934 человека в 2020 году против 3698 в 2021-м.