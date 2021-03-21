В Барнауле установили макет космического корабля «Буран» за 9 млн рублей

Создается иллюзию того, что ты находишься в космосе Фото: Кирилл ЧАЩИН

Макет космического корабля «Буран» установили в краевом центре для одарённых детей «Талант 22».

Стоимость этого макета – около 9 млн рублей. Он рассчитан на 12 человек и позволяет имитировать настоящий полёт.

- Корабль вибрирует, и кажется, что ты действительно летишь. Дети посетят планеты Солнечной системы, делая остановки, допустим, на Луне. Полетать смогут не только наши ученики, но и гости, - рассказала руководитель центра «Талант 22» Татьяна Денисенко.

С помощью пульта управления запускается программа, а мониторы создают иллюзию того, что ты находишься в космосе. Первый виртуальный полёт состоится в середине апреля.

«Буран» станет частью образовательной программы «Астрономический полигон». Рядом с кораблём появится планетарий. Приобрести модель удалось по федеральному проекту «Успех каждого ребёнка», сообщают Вести-Алтай.