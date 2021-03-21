Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 21 марта 2021 года составляет 2 581 Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба, число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 21 марта 2021 года составляет 2 581. Детей среди них нет. Причем непосредственно от ковида скончались 1 714 человек; у остальных иные причины смерти.

При этом общее число заболевших - 46 079 человек, в числе которых 3 163 ребенка. Выздоровели уже более 41 тыс. зараженных.

За минувшие сутки специалисты выявили 111 новых случаев заболевания, выздоровел 101 пациент, умерло 13 (от ковида - девять).

В инфекционных госпиталях сейчас лечатся 1 311 человек, зараженных коронавирусом, и 414 пациентов с пневмонией, сходной с COVID-19.

Число тяжелобольных – 301, к аппаратам ИВЛ подключено 93. Резервных коек осталось 641.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 1 278 307 человек. Средний охват тестированием составил 3 228 человек в день.

Общее количество привезенной в край вакцины «Гам-Ковид-Вак» - 80 642 комплекта. 26 707 человек получили первую прививку, 50 696 человек полностью привиты (поставили две прививки).