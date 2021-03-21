Барнаульцы приняли пар из окон диагностического центра за дым и вызвали пожарных

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20 марта из окон третьего этажа Краевого диагностического центра (он находится на пр. Комсомольском, 75а, в Барнауле) пошел дым. Горожане вызвали пожарных. Однако тревога оказалась ложной.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, сообщение в службу спасения поступило вечером. На место происшествия выехали значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона Барнаула, а также оперативная группа.

- Сотрудники провели полную и тщательную проверку здания, но никаких внешних признаков возгорания, пожара не обнаружили, - рассказали в управлении МЧС.

В итоге выяснилось, что очевидец принял за дым пар, идущий из окна.

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