В Барнауле водители высаживают пассажиров прямо на дороге

Общественный транспорт в Барнауле. Фото: Толк/Анна Меньшикова

Водители маршрута №33 в Барнауле высаживают пассажиров на конечной остановке "Нефтебаза" прямо на дороге. Об этом рассказала одна из горожанок в паблике "Барнаул 22".

- Движение тут одностороннее, останавливаются на повороте, и мы вынуждены идти по дороге, где автомобили едут в спину, а ещё сугробы и гололед. Также высаживают и детей! - написала пассажирка.

По ее словам, жалобы диспетчеру и в транспортный комитет Барнаула ничего не меняют. Была надежда, что с приходом нового перевозчика на маршрут что-то изменится, но этого не случилось.

- Не хочется, чтобы нас подвергали опасности. Водители, когда их просишь остановить где-нибудь поближе, отвечают, что там нет остановки. Вот и высаживают тоже пусть только на остановке, - заключила пассажирка.

В комментариях добавили, что интервал маршрута между рейсами стал 20-30 минут, из-за чего люди опаздывают на работу.

- Утром с шести до семи утра было семь автобусов, вчера три. Уже на Южном в них не сесть. Водители не знают ни маршрут, ни название остановок, - написал один из участников паблика.