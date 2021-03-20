В Белокурихе задержали буйного постояльца санатория

Дебошира передали сотрудникам полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Белокурихе экипаж Росгвардии задержал агрессивного постояльца санатория. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тревожный сигнал на пульт охраны поступил ночью. Администратор санатория рассказал росгвардецам, что посетитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью и мешал другим гражданам отдыхать. После того, как сотрудник сделал ему замечание, он окончательно рассвирепел и избил его.

Стражи правопорядка задержали дебошира. Им оказался житель Кемеровской области. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам полиции.

Напомним, ранее в Республике Алтай полицейские задержали нетрезвого сельчанина, который на тракторе врезался в припаркованный автомобиль.