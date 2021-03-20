В Алтайском крае при помощи ОМОН задержали группу браконьеров

Мужчины охотились в нескольких районах Алтайского края. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае при помощи ОМОН задержали четверых браконьеров за незаконный отсрел сибирских косуль. Их поймали в охотничьих угодьях в 7 км от села Солонешное, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

У них обнаружили и изъяли три туши косули со следами отстрела, два ружья, патроны, ножи, рации, фонари. У одного из подозреваемых в ходе обыска жилища в холодильнике обнаружили мясо дикого животного.

Установлено, что мужчины в период с июня 2020 по март 2021 года незаконно охотились на территории Петропавловского, Солонешенского, Усть-Пристанского, Быстроистокского районов Алтайского края. Они убили более 20 диких животных. По предварительной информации следователей, сумма ущерба от их действий составляет, почти один миллион рублей. Расследование уголовного дела продолжается.