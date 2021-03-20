МЧС предупредило о сильном ветре в Алтайском крае

Ожидается сильный ветер и мокрый снег. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по прогнозу синоптиков 21 марта ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица. Температура ночью составит -2, -4 градуса, днем столбик термометра поднимется до +2, +4. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы могут достигать 15 м/с.

В региональном ГУ МЧС предупреждают, что при усилении ветра может отключиться электроэнергия. К этому рекомендуют подготовиться заранее и держать под рукой фонари, керосиновые лампы, свечи, походную плитку.

Также в непогоду рекомендуют лишний раз не выходить из дома.

– Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях непогоды риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик, – предупреждают в пресс-службе регионального МЧС.

При возникновении угрозы жизни гражданам рекомендуют звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.