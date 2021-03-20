Полицейские задержали серийного вора-карманника в Барнауле

Ранее в отделы полиции регулярно стали поступать заявления от граждан. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники полиции задержали местного жителя 1975 года рождения, которого подозревают в совершении нескольких карманных краж на территории краевой столицы.

Ранее в отделы полиции регулярно стали поступать заявления от граждан.

– В связи с этим начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на личный контроль раскрытие этих преступлений, обратив особое внимание сотрудников уголовного розыска УМВД России по Барнаулу на серийность, системные деяния злоумышленника и те проблемы, которые он может создать для функционирования общественного транспорта краевой столицы, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД ал Алтайскому краю.

Предварительно выяснилось, что проблемы горожанам создавал ранее судимый за преступления имущественного характера мужчина. Он обчищал карманы пассажиров в общественном транспорте. В одну из краж он был задержан сотрудниками полиции. На тот раз он похитил у женщины кошелек, в котором лежали 7450 рублей, а также банковские карты.

Общая сумма похищенных денежных средств за весь период составила более 20 000 рублей. Украденные деньги мужчина тратил на собственные нужды.