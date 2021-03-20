Следующая волна тепла ожидается в Алтайском крае в конце марта

С 27 марта будет следующая волна тепла. Фото: Олег УКЛАДОВ

После теплых выходных в Алтайском крае вновь наступит небольшое похолодание. Затем, в конце марта, регион накроет новая волна тепла. Об этом «Вести Алтай» рассказал и. о. начальника регионального ЦГМС Дмитрий Савин.

– С 27 марта будет следующая волна тепла. Надеемся, что весна наступит уже скоро, – сказал Дмитрий Савин.

По словам эксперта, с начала предстоящей рабочей недели после теплых выходных ожидается похолодание – ночью будут держать слабоотрицательные температуры, днем – слабоположительные.

Напомним, ранее синоптики регионального Гидрометцентра рассказали, какие температурные рекорды были зафиксированы прошедшей зимой.