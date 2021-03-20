Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 марта 2021 года составило 45968

Сегодня в крае насчитается 300 тяжелобольных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Из больниц выписались 84 пациента, умерло 11 человек, все из них скончались от ковида.

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составляет почти 46 человек, в том числе более трех тысяч детей. Выздоровели всего больше 41 тысячи пациентов. Умерло 2568 человек, все взрослые. 1705 из них скончались от коронавируса, иные причины смерти установлены в 863 случаях.

По состоянию на 20 марта на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1322 человека. Также там пребывают 390 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Сегодня в крае насчитается 300 тяжелобольных пациентов, из них 95 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В крае остается 654 свободные койки.

Остальные заболевшие лечатся дома. Из них четыре человека считаются бессипмтомными носителями инфекции, у 475 пациентов диагностирована вирусная , сходная с COVID-19.