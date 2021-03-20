В Барнауле 20 марта проходят продовольственные ярмарки

Ярмарки работают с 10 до 14 часов. Фото: Олег УКЛАДОВ

20 марта в Барнауле открылись продовольственные ярмарки. Они проходят в каждом районе города.

– На ярмарках горожанам предложат мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатес, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо и другое, – сообщают в пресс-службе городской администрации

Ярмарки работают с 10 до 14 часов по следующим адресам:

– Железнодорожный район – пр. Ленина, 71; пр. Красноармейский, 131;

– Индустриальный район - ул. 50 лет СССР, 51а;

– Ленинский район - пл. Народная;

– Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

– Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

В связи со сложно санитарно-эпидемиологической обстановкой посетителям ярмарок предписано соблюдать масочный режим.

Телефон для справок: 37-04-64.