Для большегрузов в Алтайском крае введут ограничения с 1 апреля

Весной трассы закрывают на весеннюю просушку для сохранности дорожного полотна Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 по 30 апреля в Алтайском крае введут ограничения для большегрузов. Запрет распространяется на транспортные средства с нагрузкой на ось больше шести тонн, не имеющие специального разрешения. Правила будут действовать на дорогах регионального или межмуниципального значения региона, сообщается пресс-служба краевого правительства. Подтверждающие документы можно получить в учреждении «Алтайавтодор».

В Минтрансе региона напоминают, что весной трассы закрывают на весеннюю просушку для сохранности дорожного полотна. Дело в том, что из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность, поэтому дороги не способы выдерживать прежнюю нагрузку. Ограничения на движение большегрузов во время паводков вводят, чтобы уменьшить вред, наносимый дорожному полотну, и не допустить его разрушения.

Запрет на проезд не будет распространяться на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, перевозки пищевых продуктов перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧС и т.д.