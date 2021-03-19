Алтайский депутат Всеволод Кондратьев останется под стражей

Он пробудет за решеткой еще два месяца Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Всеволод Кондратьев останется под стражей по решению Центрального суда Новосибирска. Как сообщает «ТОЛК», сторона защиты подавала восемь ходатайств, но все они были отклонены.

Напомним, политика обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Арест чиновнику продлен еще на два месяца – до 23 мая Кондратьев пробудет за решеткой. Кстати, раньше заседания по поводу меры пресечения проходили в Советском районном суде, но следователь попросил продлить арест в Центральном суде, однако сам почему-то на заседание так и не явился.

- Основные аргументы стороны обвинения заключаются в том, что, находясь на свободе, обвиняемый якобы может скрыться от следствия или оказывать давление на свидетелей. Мы заявили ходатайство об опровержении этих доводов следствия, но судья Центрального суда его отклонил, – отметил один из адвокатов депутата.

Напомним, по данным следствия, Всеволод Кондратьев с помощью посредника передал 2,5 млн рублей силовику. В отношении сотрудника силовых структур тоже идет судебный процесс.

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