Близость по взаимному согласию обернулась для юноши уголовным делом

В Алтайском крае под суд пойдет 18-летний юноша Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае под суд пойдет 18-летний юноша. Он вступил в интимную близость с девочкой, которой не было 16 лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, житель одного из сел Третьяковского района с ноября по декабрь прошлого года несколько раз был близок в сексуальном плане с 15-летней девочкой. Даже то, что это было по согласию, не уберегло его от возбуждения дела.

- Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию – это является уголовно-наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла четырнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование ее личности, - подчеркнули в следкоме.

Парень уже признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Максимальная санкция данной статьи предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.