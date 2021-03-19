Алтайским властям посоветовали присмотреться к меню для школьных столовых от известного шеф-повара Фото: Олег УКЛАДОВ

Не так давно Российское движение школьников составило рейтинг регионов, в которых дети довольны или не довольны школьным питанием. Алтайский край попал в список аутсайдеров, что вызвало недовольство у министра образования и науки региона Максима Костенко и депутата Госдумы Натальи Кувшиновой.

Напомним, регион вошел в десятку субъектов, где детям меньше всего нравится, как кормят в школьных столовых. По словам алтайских чиновников, такая оценка была незаслуженной и выставлялась на основании небольшого числа анкет.

Как пишет «Банкфакс» со ссылкой на исполнительного директора РДШ Ирина Плещеву, целью рейтинга было помочь услышать позицию детей.

- Рейтинг проекта «Шеф в школе» базируется исключительно на мнении детей. Отвечая на блок вопросов, дети фиксируют свою оценку меню, состоянию столовой. РДШ получает не рейтинг полезности или свежести питания, не рейтинг профессионализма поваров или эффективности органов исполнительной власти в организации школьного питания, а исключительно рейтинг готовности и желания школьников питаться в школьных столовых», - подчеркнула женщина.

При этом она посоветовала обратить внимание на то, что их проект «Шеф в школе» с известным шеф-поваром Константином Ивлевым помогает составить полезное и вкусное меню.