Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае

С начала пандемии скончались 2557 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае обновили статистику по коронавирусу. Как сообщили в краевом оперштабе, за сутки скончались еще 13 больных ковидом.

Общая статистика по коронавирусу на 19 марта выглядит следующим образом:

- 45855 заболевших ковидом (+112 за сутки);

- 40981 выздоровевший (+112);

- 2557 умерших (+13): 1694 – от ковида, 863 – по иным причинам.

В ковидных госпиталях сейчас лечатся 1314 зараженных коронавирусом и 403 пациента с пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 299 человек, из них 100 подключены к аппаратам искуственной вентиляции легких. Также 15 бессимптомников и 433 с вирусной пневмонией.

- Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения, - подчеркнули в штабе.

Привито от ковида уже 47970 жителей Алтайского края. Первую прививку пока получили 28826 человек.

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