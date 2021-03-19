Барнаульские депутаты приняли отчет главы города за 2020 год

Мэр поблагодарил депутатов за совместную работу Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 19 марта, депутаты Барнаульской городской Думы приняли отчет главы города Вячеслава Франка. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мэр поблагодарил депутатов за совместную работу на благо жителей краевой столицы и сказал, что надеется на конструктивный диалог и в дальнейшем.

- Мы вместе прошли трудный 2020 год. Он изменил нашу жизнь. Заставил пересмотреть подходы к решению многих задач. Его последствия наложили отпечаток на все сферы нашей жизни. Совместными усилиями мы сделали главное – удержали и стабилизировали ситуацию в городе, подчеркнул мэр и добавил, что текущий год станет началом масштабной реализации плана развития страны в этом десятилетии.

Большинство народных избранников отдали свой голос за принятие отчета по итогам прошлого года, восемь депутатов проголосовали против.

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