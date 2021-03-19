Доходы Барнаула в 2020 году выросли почти на 8%

Показатель составил 16,4 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 19 марта, во время отчета за 2020 год глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал, как пандемия отразилась на экономике краевой столицы. По его словам, в 2020 году доходная часть бюджета превысила уровень предыдущего года почти на 8%.

Как сообщает «Алтайская правда», в пандемийный год потребовалась сбалансированная политика по поводу бюджета. Городские депутаты это решение поддержали.

Всего в прошлом году из регионального и федерального бюджетов город получил больше 8,4 -

В результате доходная часть достигла величины 16 миллиардов 400 миллионов рублей, превысив уровень 2019 года почти на 8%. Только в ходе реализации пяти национальных проектов освоено около 2,5 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Город увеличил софинансирование национальных проектов на 42%, или 600 миллионов, — подчеркнул Вячеслав Франк.

В экономику города было вложено на 4% больше средств, чем в 2019 году. Сейчас на сопровождении есть больше 30 инвестиционных проектов. Ожидается, что от аренды инвестучастков город будет ежегодно получать больше 30 млн рублей.